Москва, 11 февраля, 2022, 01:07 — ИА Регнум. В Индексе привлекательности городов для организации международных конференций GainingEdge Москва переместилась с 38-го на 28-е место. Исследование подготовлено международной консалтинговой компанией GainingEdge.

Цитата из к/ф «Чудо на Гудзоне». реж. Клинт Иствуд. 2016. США Конференция

Всего в списке оказался 101 город. Лидерами стали Париж, Нью-Йорк и Сингапур. Москва опередила ряд крупных мировых городов, таких как Монреаль, Рим и Сидней, заняв в Европе 11-е место.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, города оцениваются по 11 показателям. Принимается во внимание качество инфраструктуры для проведения мероприятий, состояние экономики, предпринимательский климат, развитие отрасли по организации международных конференций, привлекательность принимающего города для бизнеса и туризма.

«Эксперты из GainingEdge по достоинству оценили инфраструктуру Москвы, транспортную доступность и широкие возможности по привлечению для участия в мероприятиях известных российских и иностранных спикеров и отметили большой потенциал столицы в области международных конференций», — рассказал Пуртов.

Уточняется, что Москва вместе с Пекином, Стамбулом, Флоренцией, Будапештом и Гентом вошла в число городов, на которые авторы исследования рекомендовали обратить внимание организаторам международных конференций.