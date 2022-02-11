Турин, Италия, , 00:56 — REGNUM 10 февраля туринский «Ювентус» в матче четвертьфинала Кубка Италии сезона 2021/22 одержал победу над «Сассуоло» со счетом 2:1. Об этом сообщил корреспондент

Логотип Ювентуса

В дебюте матча 28-летний нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала вывел «старую синьору» вперед — 1:0. Через 21 минуту Хамед Траоре восстановил равновесие в счете после передачи Джанлуки Скамакки — 1:1. В конце матча новичок «Ювентуса» Душан Влахович принес «Ювентусу» очередную победу — 2:1.

Желтые карточки получили Хамед Траоре (58') и Матеус Энрке (68'). На матче работала бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли.

Статистика матча («Ювентус"/ «Сассуоло»)

Удары 20/15

Удары в створ 11/6

Владение 46%/54%

Угловые 6/6

Нарушения 6/9

Составы команд:

«Ювентус»: Перин, Де Шильо (Мората, 61'), де Лигт, Бонуччи, Сандро, Куадрадо, Маккени, Закариа (Локателли, 61'), Артур (Рабьо, 70'), Дибала, Влахович (Жоржи, 90').

«Сассуоло»: Пеголо, Айхан (Мюлдюр, 46'), Феррари, Руан, Кириакопулос, Лопес (Кайде, 90'), Харруи (Фраттези, 74'), Траоре (Мота, 59'), Берарди (Дефрель, 59'), Скамакка, Распадори.