Москва, , 07:20 — REGNUM На продовольственном рынке Москвы представлена продукция из 75 регионов России, а также из ряда иностранных государств. Об этом 11 февраля заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Продукты Bigbuzzy.ru

По её словам, жители Москвы ежегодно потребляют более 12 млн тонн продовольствия, в том числе свыше 1,7 млн тонн овощей, свыше 1 млн тонн мяса и мясных продуктов, более 700 тыс. тонн фруктов и ягод, а также 480 тыс. тонн питьевого молока и 390 тыс. тонн рыбы и рыбных продуктов.

«Городские службы постоянно контролируют необходимый запас продовольствия по основным группам товаров. Сюда входит мясо, крупы, молоко, овощи, фрукты и другие позиции. Доля продуктов отечественного производства на московском рынке — 80 процентов. Этот достаточно высокий показатель обеспечивается благодаря столичным предприятиям и налаженному взаимодействию с производителями из регионов», — сказала Сергунина.

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