Пекин, 11 февраля, 2022, 00:50 — ИА Регнум. После того как CША официально переориентировались на противостояние с Китаем, мировые политики и конфликтологи всё чаще стали упоминать Тайвань. Этот остров — настоящий «непотопляемый авианосец», его можно использовать в качестве плацдарма, действуя против Пекина, он же может стать форпостом, защищающим густонаселённое побережье КНР со стороны Тихого океана. Об этом говорится в новом докладе Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ «Китай против Тайваня: война, которую очень хотят другие».

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Как отметили эксперты института, в последние полгода идёт усиленная накачка информационного фона вокруг Тайваня. В западных СМИ активно циркулируют слухи, обещающие «скорое и неизбежное вторжение Китая» на островную территорию. Но данные независимых исследований показывают, что сами жители Тайваня войны вовсе не ожидают.

Западные издания подают как аксиому тот факт, что в Китае уже принято окончательное решение вернуть Тайвань военным путём, а все публикации используют эмоциональные и пропагандистские инструменты вместо объективной оценки ситуации. Раздаются даже призывы уничтожить тайваньскую полупроводниковую промышленность вместе с заводами по производству микрочипов, таким образом остров потеряет привлекательность для Китая.

Все чаще звучит идея разместить на Тайване ядерное оружие, что только подтверждает справедливые опасения КНР о возможном использовании острова внешними силами в качестве плацдарма для контроля поведения Пекина, считают авторы доклада.

Что касается самих жителей Тайваня, они не склонны всерьёз рассматривать возможность военного вторжения, показывают опросы американского института Brookings. Респонденты оказались в курсе возросшей активности китайской армии, но уверены, что она направлена главным образом против США и Японии, и не видят повода паниковать.