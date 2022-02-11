Антананариву, , 00:50 — REGNUM Не менее 130 человек стали жертвами циклона «Бацираи», который обрушился на Мадагаскар. Об этом 10 февраля сообщило издание Madagascar Tribune со ссылкой на Национальное бюро по борьбе с последствиями природных катастроф.

Джордж Иннесс. Надвигающийся шторм (фрагмент)

Стихия затронула около 112 тыс. жителей острова. Из них 61 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Циклон также привел к разрушению более 50 больниц и примерно 1,2 тыс. учебных классов.

Кроме того, на острове ожидают прихода другого циклона — «Клифф», который принесет с собой обильные дожди и может вызвать новые наводнения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля на северо-западе Южного острова Новой Зеландии начались наводнения, вызванные сильными ливнями.

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