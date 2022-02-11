Антананариву, 11 февраля 2022, 00:50 — REGNUM Не менее 130 человек стали жертвами циклона «Бацираи», который обрушился на Мадагаскар. Об этом 10 февраля сообщило издание Madagascar Tribune со ссылкой на Национальное бюро по борьбе с последствиями природных катастроф.

Джордж Иннесс. Надвигающийся шторм (фрагмент)
Джордж Иннесс. Надвигающийся шторм (фрагмент)

Стихия затронула около 112 тыс. жителей острова. Из них 61 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Циклон также привел к разрушению более 50 больниц и примерно 1,2 тыс. учебных классов.

Кроме того, на острове ожидают прихода другого циклона — «Клифф», который принесет с собой обильные дожди и может вызвать новые наводнения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля на северо-западе Южного острова Новой Зеландии начались наводнения, вызванные сильными ливнями.

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