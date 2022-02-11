11 февраля 2022 | Время чтения 12 мин

Заснеженные дороги и дворы есть во всех городах России. В Йошкар-Оле же произошла трагедия.

Елена Зорина, , 07:19 — REGNUM Зима в России, как начинают думать с начала февраля оптимисты, наконец-то заканчивается. Но на самом деле, по календарю, последний зимний месяц продвигается к своему экватору, а зимняя погода будет с нами как минимум до апреля. Однако, наверное, ни в одном российском городе ни местные власти, ни коммунальщики никак к погодным шалостям не привыкнут. Хотя сейчас о приближающемся снегопаде известно как минимум за сутки, даже приблизительный объем осадков синоптики научились прогнозировать вполне сносно.

В снежном плену Дарья Драй © ИА REGNUM

Практически каждую зиму после снегопада мэрии, которые в основном несут ответственность за красоту и удобство для граждан городских территорий, сваливают вину за нечищеные дороги и тротуары на аномальные снегопады, уровень которых на невероятное количество процентов превышает месячную норму. Но эгоистичным жителям в эти подробности вдаваться почему-то не хочется, не желают граждане вникать ни в какие обстоятельства «непреодолимой силы». Требуют чищеных хотя бы остановок транспорта, подходов к больницам и поликлиникам, дорог к школам и детским садам.

Чиновники отчитываются: на дорогах работает энное количество снегоуборочной техники; за ночь с улиц города вывезено непредставимое число тонн снега; КамАЗами с убранным за зиму снегом можно уставить дорогу от Москвы до Парижа. Всеми возможными способами пытаются донести до неразумных граждан: мы работаем не покладая рук, трудимся днем и ночью для вашего блага, жалобы читаем, пытаемся успеть их выполнить, но, сами же видите, как на зло новый снегопад пришел буквально поверх старого.

Последние пару дней зима испытывает на прочность жителей Йошкар-Олы — уже не первый раз за эту зиму. Группы администрации Йошкар-Олы в социальных сетях наполняются жалобами об отсутствии зимней уборки с указанием адресов. Возможно, и главе республике бы Александру Евстифееву в Instagram нажаловались, но у него практически ко всем публикациям комментарии отключены.

«Частный сектор, улицы Тельмана, Розы Люксембург, 8 Марта, Дачная и т.д., также все переулки прилегающие вообще не чистят! Тротуары по 8 Марта к школе 17 тоже все в снегу, дети вынуждены идти по узкой натоптанной тропке, машины едут в 5 см от неё», — сообщает мэрии Клара Ж.

«Частный сектор, улица Добролюбова, совсем не чистят. Очень трудно ходить, машины буксуют, даже мусоровоз застревает. Диспетчеры или не берут трубки, или дают отказ», — информирует Татьяна К.

Уборка снега Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Я сегодня утром везла ребенка в 76-й детский сад в Сомбатхее, рядом 1-я школа. Дорога ни разу не чищена за зиму, села «на пузо», колеи огромные. Писала в группе администрации города, никто не реагирует. Позор!!!» — возмущается Ирина Ч.

«Лермонтова от магазина «Пятерочка» до стоматологической поликлиники, д. 31 — вообще не проехать!» — восклицает Владимир С.

«Почистите во дворе на улице Панфилова, 30 и 30а, пожалуйста», — взмолилась Наталия Ч.

«Улица Красноармейская от улицы Машиностроителей и включая Гомзовское кольцо: от четырех полос движения остались две!!!» — доказала бедственность ситуации фотографиями Наталья И.

«Дворы почистите!!!» — гневно призвал Александр Е.

Стоит отметить, что пресс-служба городской администрации вежливо и оперативно реагирует на сообщения пользователей, выражая благодарность жителям Йошкар-Олы за «активную гражданскую позицию». Но поясняет, что «на 10 февраля в Йошкар-Оле выпало 68% месячной нормы осадков, что крайне усложняет работу коммунальных служб города». Сразу все почистить невозможно. Только просившему почистить дворы пользователю объяснили, что за придомовую территорию отвечает управляющая компания — ТСЖ или ЖСК — и сроки проведения уборки нужно уточнять именно там.

В группе мэрии выложено любопытное десятиминутное интервью с главой города Евгением Масловым.

«В мэрии подсчитали, что на восстановление детских площадок и создание безопасных пространств для юных горожан требуется более 3 млрд рублей. Заново обустроить предстоит 900 дворов. Какой выход из ситуации видят местные власти?» — говорится в подводке к разговору с главой города.

Он подробно объясняет, как можно оформить придомовую территорию в собственность жильцов многоквартирного дома. Маслов уточнил, что у новостроек заранее двор принадлежит жильцам, а те, кто живет во вторичном жилфонде, могут самостоятельно оформить собственность на придомовую площадку, которые сейчас находятся в муниципальной собственности.

Двор жилого дома в Йошкар-Оле © Администрация города Йошкар-Олы

Жильцы смогут сами решать, что будет на придомовой территории — детская или спортивная площадка, скамейки или турники, песочница или парковка. За этот участок не будут взиматься налоги, но он увеличит стоимость квартир — примерно на 400 тыс. рублей для каждой квартиры во «вторичке».

Маслов не утаил, что все расходы на содержание и ответственность за территорию дворов в случае переоформления будут нести собственники, но обещал контролировать, чтобы управляющая компания плату за содержание не повышала, а стремилась сократить свою «норму прибыли». Мэр рассказал интересную историю, как жители одного из домов в Йошкар-Оле стали оформлять двор в собственность, поскольку практически вплотную к их дому собирались построить новый.

«Прямо впритык к жилому дому существующему возник бы еще один дом, почти что точечная застройка. Сейчас жители себя могут избавить от этого…» — продолжает убеждать Маслов.

Этот материал обширного обсуждения не вызвал, но пользователи поняли намёки однозначно.

«Перевожу на русский: вместо того чтобы расходовать налоги на обустройство инфраструктуры для граждан, они говорят, чтобы граждане содержали свою территорию сами. Да, в общем, без проблем, можно и самим содержать, будет чище. Только налоги с нас брать не надо, мы сами себе быт обустроим, а также медицину, образование, а затем и новые органы власти», — просветил Денис Р.

«…Виной тому точечная застройка и неграмотное управление землей». Вы меня, конечно, простите, но сразу напрашивается крылатое выражение Людвига Аристарховича: «А кто это сделал?» — цитирует мэра и задается вопросом Владимир Б.

«По 3 500 000 на двор. Золотые качели нынче выходят», — недоумевает Евгений Б, поделивший 3 млрд рублей на 900 дворовых площадок.

В администрации Йошкар-Олы на вопрос об ответственности ответили, что разрешения на застройку, которую назвали точечной, выдавались десятилетия назад из-за «неправильных решений».

Застройка в Йошкар-Оле (сс) Konstantin Pečaļka

Причем жители Йошкар-Олы, насколько можно судить по комментариям в группе мэрии, на качество уборки дворов практически не жалуются, в основном в сообщениях фигурируют школы, детские сады, поликлиники, сузившиеся от сугробов дороги, застрявшие в снежной каше даже мусорные машины.

«К детскому саду №32 почистите», — просит Стас С.

«У 31-й школы снег только разворошили, подойти к школе невозможно, на машине подъехать — тоже проблема, там же и два новых детских сада, к которым тоже тяжело добраться», — пишет Эльвира С.

«У первой поликлиники на Эшкинина почистите. Там не проехать. А если ехать, то по тротуару», — указал мэрии Константин Т.

«Дорога между садиком №34 (Лазо, 1а) и гимназией №26 забыта всеми службами, каждый отвечает за свою территорию. А эта часть дороги на чьей ответственности?», «Почистите дорогу между 76-м детским садом и 1-й школой в Сомбатхее», «Пару дней назад оставлял заявку в МУП Город на уборку улицы Нахимова, по которой добираются до 20-й школы и 29-го садика. Но воз (то бишь колея, из которой ни выехать, ни разъехаться) и мешанина из снега до сих пор на месте».

А пока жители словесно бьются с горадминистрацией за чистые дороги и активную работу спецтехники, днем 10 февраля в Йошкар-Оле произошел шокирующий дорожно-транспортный инцидент.

Газель, пытаясь двигаться задним ходом в колее около одного из домов, совершила наезд на 80-летнюю женщину. Женщина получила серьезные травмы, была госпитализирована, но через несколько часов скончалась в больнице.

«Предварительно установлено, что водитель, управляя автомашиной, при движении по глубокой колее, в сложных дорожных условиях забуксовал. При этом, чтобы выехать, он начал совершать поступательные движения передним и задним ходом. В результате при движении задним ходом совершил наезд на пенсионерку», — сообщила пресс-служба управления ГИБДД по республике.

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Сугробы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Традиционно в таких ситуациях граждане ищут виноватых, осуждают и водителя, и попавшую под колеса пожилую женщину, но здесь даже толкового спора не получилось, большинство пользователей на редкость единодушны — город всю зиму в снегу, для жителей — сугробы по колено, для машин — по самое днище, остается только ждать, когда оно всё, наконец, растает.

«Дороги чистить надо, а не деньги воровать!!! Позор чиновникам, им лопаты — и на улицу, пусть чистят», — советует Ivan J.

«Здесь есть косвенная вина коммунальных служб», — уверен Николай Т.

«Вот они, последствия качественной уборки снега», — поддержал Вадим Т.

«Всех жалко — и водителя, и бабулю, — никто ведь этого не хотел, стечение обстоятельств. Основная вина, конечно, на управляющей компании, вовремя бы почистили, ничего такого бы не случилось», — сочувствует Василий Ш.

«Когда уже начнут сажать начальников ЖКО и ЖКХ, это по их вине дороги в снегу, по которым невозможно ездить, ходить, сосульки с крыш падают», — кровожадно мечтает Irisha Sh.

«Банально, но были бы чистые дороги, трагедии бы не было», — полагает Артем К.

«Почему не чистят дороги!!! Ходим по тропам! Город — хуже деревни во дворах! Нам сильно радоваться, что центральные вычищены??? Слава Богу! До работы можно добраться», — вновь пишет про снег Жанна К.

«Штрафы многомилионные ответственным за расчистку снега, тогда, может быть, начнут чесаться», — предложил пользователь Нелепая Ситуация.

«Итого: посадят шофёра, ЖКХ останется в шоколаде. Жаль и старушку, и водилу. Дворы в ужасном состоянии», — смотрит в будущее Ольга Клюкина.

«Этому водителю надо в прокуратуру заявление писать за то, что дорога ненадлежащего качества. Пусть ЖКХ начинает отвечать. Достали чиновники, воруют всё подряд, ничего не хотят делать», — считает Агата К.

«Даже скорую, которая приехала за пострадавшей, из колеи мужики выталкивали», — добавила деталей к произошедшему Диния Г.

«Бабушка шла сзади газели и поскользнулась в колее. Упала так, что газелист ее физически увидеть не мог. Кричал ему, махал рукой, но он уже успел наехать на неё. Это уточнение», — раскрыл подробности Дмитрий Б.

«Тротуаров нет, одни сугробы. Вот и ходят по дорогам, которых тоже нет. Дичь полная. Надо ответственных за эту территорию привлекать», — распорядился Вадим П.

Сугробы на Кирочной улице Дарья Драй © ИА REGNUM

«Посадить за смерть человека надо ответственного этой придомовой территории. И случилось то, что должно было случиться рано или поздно. Никакой ответственности, никакого порядка нигде нет. Бардак», «Надо посадить одного начальника ЖУ, тогда везде будут чистить», «А может, субботники организовать для чиновников?», «Целый день в этом дворе газели застревают, даже КамАЗ-мусоровоз застрял, еле выехал», «А давайте рассуждать объективно! Техники не хватает, или кто-то с техникой не хочет работать. А одна фирма предлагает безработным полный рабочий день за 13 тысяч снег разгребать. Мы, видимо, хуже мигрантов».

Напомним происшествия, связанные с последствиями зимы в разных регионах, только за последнюю неделю, и далеко не все. В Пензенской области частично обрушилась кровля в многоквартирном жилом доме барачного типа. Причиной стал обильный снегопад, из-за чего возросла нагрузка на конструкцию. В Воронежской области 2851 человек обратился в медучреждения в связи с получением травм за 3−9 февраля. Больше всего травм получили жители Воронежа — 1751 человек. Прокуратура Ярославля на оснований жалоб жителей провела проверку и выявила многочисленные нарушения в содержании зданий и дворов зимой. По словам директора Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории Натальи Крыловой, с 31 января по 6 февраля в городе выпало 359% снега от декадной нормы, при этом 54% всех осадков пришлось на 3 февраля.

Перекрытия кровли в жилом многоквартирном доме обрушились в посёлке Хотынец Орловской области. В Ростове-на-Дону только после вмешательства прокуратуры удалось добиться ликвидации снежной свалки в Пролетарском районе. В районе пересечения ул. Ставропольской и пр. Кирова в Самаре обледенела контактная трамвайная сеть. В результате заискрили провода в месте соприкосновения с ними токоприемника и вагона — прекратили движение десять составов. В Карсунском районе Ульяновской области проводится проверка по факту обрушения крыши многоквартирного дома. Пенсионерка-блокадница из Санкт-Петербурга подручными средствами расчищает дорогу от снега перед многоэтажным домом.

Держитесь, жители России. Весна близко.