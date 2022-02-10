Абуджа, 11 февраля, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Не менее четырех человек стали жертвами ограбления в штате Ойо на юго-западе Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

AMISOM Public Information Полиция Нигерии

По ее данным, группа вооруженных неизвестных совершила нападение в городе Ибадан. Злоумышленники во время совершения преступления убили четырех человек — двух мирных жителей и двух сотрудников полиции. При этом преступникам удалось скрыться, сейчас их разыскивают правоохранительные органы. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля военные Нигерии ликвидировали четырех террористов в штате Анамбра. В боях с боевиками погиб один из военнослужащих, еще двое получили ранения различной степени тяжести.