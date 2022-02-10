Вашингтон, 11 февраля, 2022, 00:32 — ИА Регнум. Американская космическая компания-стартап Astra не смогла вывести спутники на орбиту в рамках миссии НАСА. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба компании в Twitter.

Спутник

Ракета-носитель компании Astra стартовала днём 10 февраля с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Ракета должна была вывести на орбиту четыре малых спутника типа CubeSats.

Как сообщила пресс-служба компании, во время полёта возникла проблема, из-за которой спутники не были выведены на орбиту. Характер проблемы не называется. В компании уточнили, что вся подробная информация будет предоставлена после изучения и анализа данных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что почти 40 новейших спутников Starlink, запущенных на околоземную орбиту компанией SpaceX, вышли из строя.