Москва, 11 февраля, 2022, 00:31 — ИА Регнум. Анкара мастерски использует возможности дипломатии для продвижения своих интересов и достижения своих целей. Ою этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил политолог, автор телеграм-канала «Русский Ориенталист» Игорь Димитриев.

President.gov.ua Турецко-украинская встреча на высшем уровне

«Турки прощупывают зону возможностей. Они чуть-чуть забрасывают какую-то тему, дабы разведать реакцию. И в случае, если сталкиваются с каким-то уж совсем жёстким сопротивлением, чуть на время откатывают назад. Москва, может быть, в какой-то момент и возмутится, но со временем признает это как данность. Стоило бы уже заметить, как это происходит. Так, например, стоит восхититься тем, как Турция, пользуясь ситуацией, получила доступ к рынку Украины. Украина производит ровно ту продукцию, которая необходима турецкой промышленности, и остатки украинской экономики будут работать на Турцию. России бы, конечно, стоило этому поучиться», — сказал эксперт.

Напомним, что 3 февраля Турция и Украина заключили соглашение о свободной торговле, по которому украинский рынок будет открыт для турецких товаров.