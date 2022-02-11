Вашингтон, , 00:21 — REGNUM Сделку по продаже Индонезии 36 истребителей F-15 и сопутствующего оборудования на общую сумму $13,9 млрд одобрил Госдепартамент США. Об этом сообщило на своем сайте Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) американского министерства обороны.

F-15 U.S. Air Force

Госдеп уже уведомил Конгресс Соединенных Штатов об одобрении указанного решения. Законодатели в течение 30 дней должны рассмотреть сделку и либо согласовать ее, либо отклонить.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля американская компания Lockheed Martin отложила поставку Болгарии восьми истребителей F-16 на общую сумму $2,2 млрд.

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