Краснодар, 11 февраля, 2022, 00:09 — ИА Регнум. 25-летний фланговый нападающий московского «Спартака» и сборной России может усилить основной состав «Краснодара». Об этом 10 февраля сообщило издание «РБ Спорт».

Андрей Пронин ИА REGNUM Зелимхан Бакаев, Магомед Оздоев

Текущее соглашение Бакаева с «красно-белыми» рассчитано конца сезона. Летом 2022 года футболист станет свободным агентом.

Немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Зелимхана Бакаева в 5 миллионов евро.

В шестнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Бакаев отметился тремя результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА российский полузащитник набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас.

В прошедшее январское трансферное окно «быки» подписали форварда Эрика Ботхейма (из «Буде-Глимта» за 5 миллионов евро) и Хуниора Алонсо (из «Атлетико Минейро» за 8 миллионов евро).