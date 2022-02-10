Лос-Анджелес, США, 10 февраля, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Paramount Pictures выложила в сеть новый трейлер фильма «Соник 2 в кино». Ролик был опубликован 10 февраля на YouTube-канале кинокомпании.

Sega, Sonic Team Соник Супер Ёжик

В новом видео создатели картины показали новых героев, в частности — ехидну Наклза (Идрис Эльба) и лиса Майлза Прауэра по прозвищу «Тейлз» (Коллин О’Шонесси). Джим Керри также предстал в новом образе доктора Айво Роботника, который более походит на тот, к которому привыкли поклонники видеоигр SEGA про ежа Соника.

Напомним, премьера картины состоится 8 апреля 2022 года. В этом фильме к своим ролям также вернутся Джеймс Марсден (Том Ваковски), Тика Самптер (Мэдди Ваковски) и Бен Шварц, который озвучивает Соника.