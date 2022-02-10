Вашингтон, , 23:45 — REGNUM Известный в индустрии видеоигр инсайдер Том Хендерсон утверждает, что проект игры Dead Island 2 не только не закрыт, но и что разработка сиквела идёт полным ходом. Об этом 11 февраля сообщает портал GamesRadar.

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По словам Хендерсона, первый трейлер Dead Island 2 с демонстрацией игрового процесса может выйти в 2023 году, а релиз состоится в 2023, если всё будет идти по плану и разработчики не столкнутся с какими-то серьёзными проблемами. Инсайдер отметил, что получил эту информацию сразу из нескольких источников.

Напомним, проект игры Dead Island 2 имеет весьма непростую историю. Игра была анонсирована ещё в 2014 году, изначально разработкой занималась студия Techland, но впоследствии она отказалась от неё в пользу Dying Light. После этого Dead Island 2 сначала перешла в руки немецкой Yager Development, затем к Sumo Digital, а в декабре 2020 года разработкой занялась британская Dambuster Studios. Оригинальная Dead Island вышла в 2011 году на PlayStation 3, Xbox 360 и ПК.

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