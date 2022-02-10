Лондон, 10 февраля, 2022, 23:41 — ИА Регнум. 25-летний универсальный нападающий лондонского «Вест Хэма» Джаррод Боуэн входит в сферу трансферных интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщило издание Manchester Evening News.

(сс) Tom Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед»

В текущем сезоне нападающий «молотобойцев» принял участие в 24-х турах Английской Премьер-лиги, проведя на поле 2037 минут и отметившись семью забитыми мячами и семью результативными передачами.

За «Вест Хэм» Боуэн выступает с 31 января 2020 года после перехода из «Халл Сити» за 21,3 миллиона евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего «молотобойцев» в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в последнее летнее и зимнее трансферные окна Джарродом Боуэном интересовался «Ливерпуль».