Киев, 10 февраля 2022, 23:39 — REGNUM Сумму в размере €154 млн выделит Швеция в течение семи лет Украине, сообщила 10 февраля журналистам шведский министр по вопросам международного развития и сотрудничества Матильда Эрнкранс.
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По итогам встречи с украинским министром по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ириной Верещук, шведский чиновник сказала, что эта материальная помощь будет осуществляться в рамках новой стратегии сотрудничества Швеции с Украиной.
Однако что касается вопроса поставок оружия, таких планов у Швеции нет, отметила чиновник, добавив, что страна в течение трёх десятилетий предоставила Киеву финансирование на сумму €400 млрд.
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