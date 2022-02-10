Киев, , 23:39 — REGNUM Сумму в размере €154 млн выделит Швеция в течение семи лет Украине, сообщила 10 февраля журналистам шведский министр по вопросам международного развития и сотрудничества Матильда Эрнкранс.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По итогам встречи с украинским министром по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ириной Верещук, шведский чиновник сказала, что эта материальная помощь будет осуществляться в рамках новой стратегии сотрудничества Швеции с Украиной.

Эрнкранс «Правительство Швеции приняло решение о новой стратегии сотрудничества с Украиной, согласно которой в течение семи лет каждый год Украина будет получать около €22 млн на реформы».

Однако что касается вопроса поставок оружия, таких планов у Швеции нет, отметила чиновник, добавив, что страна в течение трёх десятилетий предоставила Киеву финансирование на сумму €400 млрд.

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