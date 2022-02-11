Белград, , 00:28 — REGNUM Сербия нуждается в новых инвестициях для строительства современной электроэнергетической инфраструктуры, так как уже три десятилетия в стране не открывались новые мощности. Об этом 10 февраля в Белграде заявила министр горной промышленности и энергетики Зорана Михайлович во время встречи с директором турецкой компании «Козува груп» Османом Каем и послом Турции в Сербии Хами Аксоем.

Энергетика Администрация Липецкой области

«Возможности для инвестирования в эту область большие, и мы хотели бы видеть лучшие мировые компании в Сербии, в которой чрезвычайно хороший инвестиционный климат, а энергетическая инфраструктура является как раз той областью, в которую мы больше всего намерены инвестировать в будущем», — процитировало агентство FoNet слова Михайлович.

Напомним, что ранее Зорана Михайлович заявила о намерении Сербии развивать экономическое сотрудничество с США, особенно в области инвестиций и строительства инфраструктуры.