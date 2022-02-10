Лондон, 10 февраля, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Датская компания по производству конструкторов LEGO Group представила новый набор BrickHeadz с участницами поп-группы Spice Girls, сделав их первыми настоящими людьми для серии BrickHeadz. Об этом LEGO рассказали в своем Twitter-аккаунте 10 февраля.

LEGO LEGO воссоздали группу Spice Girls

В набор, посвященный группе Spice Girls, входят минифигурки в стиле BrickHeadz для каждой из пятерых участниц Spice Girl. В комплект набор входят микрофон и подставки. LEGO даже воссоздал их фирменные наряды: платье Джери Холлиуэлл в стиле британского флага, леопардовый принт Мелани Браун и спортивный костюм Мелани Си.

https://twitter.com/LEGO_Group/status/1491786295143636992

Дизайнер LEGO Дэниел Сквиррелл сказал: «Существует малое количество групп, которые определили поп-культуру так же, как Spice Girls в 1990-х годах, и было очень увлекательно оживить группу в нашем стиле BrickHeadz».