Лондон, , 23:32 — REGNUM 10 февраля в Вулвергемптоне на стадионе «Молинью» «Вулверхэмптон» в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги примет лондонский «Арсенал». Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

Бригада арбитров: Майкл Оливер | Саймон Беннет | Даррен Канн | Майкл Солсбери | Ли Мейсон.

Стартовые составы команд:

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Конор Коуди, Макс Килман, Ромен Саисс, Фернандо Маршал, Нелсон Семеду, Рубен Невеш, Леандер Дендонкер, Даниэл Каштелу, Франсишку Тринкан, Рауль Хименес.

«Арсенал»: Эрон Рамздейл, Киран Тирни, Бен Уайт, Габриэл, Седрик Суареш, Томас Парти, Букайо Сака, Гранит Джака, Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Александр Ляказетт.