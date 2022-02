Лондон, , 23:27 — REGNUM Австралийский соул-исполнитель Джордан Ракей вернулся с новым синглом Bruises, заглавным треком с его предстоящего мини-альбома. Об этом 10 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Bruises — первый новый материал Ракея за 2022 год, после его появления на сингле Shadows британского электронного музыканта Bonobo (Саймон Грин) в декабре. Музыкант также анонсировал четырехтрековый мини-альбом Bruises.

Ракей рассказал о новом сингле следующее: «В Bruises я хотел исследовать музыкальные корни регги-музыки, но придать этому немного альтернативное направление. Я написал струнные партии и отдал их в Amika Quartet. Мы провели целый день, придумывая различные идеи для разных частей песни, и я очень доволен тем, что из этого получилось. Я получил огромное удовольствие от создания этого трека, поскольку он возвращает меня в те времена, когда я начинал заниматься музыкой».

Bruises станет первым сборником песен музыканта с момента выхода прошлогоднего альбома What We Call Life. В мини-альбом войдет альтернативная версия песни The Flood, а также новые песни Defection и Lightning.

