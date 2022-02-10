Минск, 10 февраля, 2022, 23:24 — ИА Регнум. «Во время телефонного разговора стороны обсудили вопросы безопасности», — сообщила 10 февраля пресс-служба министерства обороны Белоруссии по итогам переговоров руководителя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли с начальником белорусского Генерального штаба Вооружённых сил — первым замминистра обороны генералом Виктором Гулевичем.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Многовекторный Лукашенко

Кроме того, что «по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор», другой информацией для общественности белорусское министерство не располагает.

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