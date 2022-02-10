На Вологодчине к борьбе с ковидом привлекли ветеринаров
Вологда, 10 февраля, 2022, 23:22 — ИА Регнум. В Вологодской области к борьбе с коронавирусом подключились сотрудники ветеринарных станций, сообщает ranpress.ru.
Ветеринар и щенок
По данным издания, ветеринары задействованы на горячей линии 122: они принимают звонки, дают консультации по тестированию и лекарствам, вызывают врачей на дом или передают подопечного на попечение волонтеров.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вологде возникла острая нехватка медицинских кадров.