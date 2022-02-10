Минск, 10 февраля, 2022, 23:19 — ИА Регнум. «В 2021 году внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 81 699,7 млн. долларов США, в том числе экспорт — 39 889 млн. долларов, импорт — 41 810,7 млн. долларов. К уровню 2020 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 131,9%, экспорт — 136,7%, импорт — 127,6%», — сообщил 10 февраля Национальный статистический комитет Белоруссии.

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Информируя об итогах внешней торговли товарами в 2021 году, Белстат констатировал, что по сравнению с предыдущим годом экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 9,9%, а импорт — на 5,2%. При этом средние цены экспорта выросли на 24,4%, импорта — на 21,3%.