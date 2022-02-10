Дамаск, , 23:19 — REGNUM Ранение получил военнослужащий Сирийской Арабской армии во время снайперского обстрела 10 февраля, сообщил журналистам замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв.

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Обстрел района населённого пункта Бакдина, находящегося в провинции Алеппо, вели боевики, находившиеся в районе Бейтарун.

Также известно, что за предыдущие сутки боевики «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществили одну атаку в зоне деэскалации «Идлиб».

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