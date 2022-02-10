Ливерпуль, Великобритания, 10 февраля, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Сегодня, 10 февраля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Лестером». Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Кертис Джонс, Диогу Жота, Луис Диас, Роберто Фирмино.

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Амарти Даниэль, Люк Томас, Вилфред Ндиди, Джеймс Мэддисон, Марк Олбрайтон, Кирнан Дьюсбери-Холл, Бубакари Сумаре, Патсон Дака.

На данный момент «Ливерпуль» с четырнадцатью победами и 48-ю очками занимает второе место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Лестер Сити», набрав 26 очков, располагается на двенадцатой позиции.