Лондон, , 23:18 — REGNUM Британская нойз-рок группа Crows представила новую песню Room 156 в качестве второго сингла своего будущего альбома Beware Believers. Об этом 10 февраля написал портал The Line Of Best Fit.

Кадр из клипа на песню Slowly Separate от группы Crows Официальный YouTube-канал группы Crows

Песня Room 156 следует за синглом Slowly Separate, вышедшим в январе, и сопровождается видеоклипом, снятым режиссерами Ангусом Ганнаге и Куаном Роше.

Вокалист Джеймс Кокс рассказал о новом релизе: «Раньше я был одержим настоящими преступлениями. Эта песня родилась из исследования об отеле World Trades в 1860-х годах, где владелец убивал людей, останавливающихся в его отеле, неофициально называемом «Замок убийц».

Beware Believers последует за дебютным альбомом Crows 2019 года Silver Tongues. Группа начала работу над вторым альбомом в лондонской студии Fish Factory Studios к началу 2020 года, но когда разразилась пандемия, запись была приостановлена.