Лондон, 10 февраля, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Британская нойз-рок группа Crows представила новую песню Room 156 в качестве второго сингла своего будущего альбома Beware Believers. Об этом 10 февраля написал портал The Line Of Best Fit.

Официальный YouTube-канал группы Crows Кадр из клипа на песню Slowly Separate от группы Crows

Песня Room 156 следует за синглом Slowly Separate, вышедшим в январе, и сопровождается видеоклипом, снятым режиссерами Ангусом Ганнаге и Куаном Роше.

Вокалист Джеймс Кокс рассказал о новом релизе: «Раньше я был одержим настоящими преступлениями. Эта песня родилась из исследования об отеле World Trades в 1860-х годах, где владелец убивал людей, останавливающихся в его отеле, неофициально называемом «Замок убийц».

Beware Believers последует за дебютным альбомом Crows 2019 года Silver Tongues. Группа начала работу над вторым альбомом в лондонской студии Fish Factory Studios к началу 2020 года, но когда разразилась пандемия, запись была приостановлена.