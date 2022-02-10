Лондон, , 23:17 — REGNUM Британская студия Inkle, которую геймеры знают по проектам 80 Days и Heaven's Vault, анонсировала необычную игру Highland Song. Тизер-трейлер был опубликован 11 февраля на YouTube-канале компании.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Ранее Inkle работала в разных жанрах, например, она выпускала визуальные новеллы, пошаговые стратегии, приключенческие игры и детективы. Новый проект студии Highland Song будет выполнен в жанре «повествовательной приключенческой ритм-игры». В первом официальном трейлере разработчики показали, на что будет похож игровой процесс.

Для справки: релиз Highland Song состоится на ПК (в сервисе Steam) и портативной консоли Nintendo Switch, пока Inkle не назвала точную дату выхода. Сюжет игры расскажет о приключениях девочки Мойры Маккиннон, которая почти всю свою сознательную жизнь провела в доме, расположенном в горах Шотландии. В какой-то момент Мойра получает письмо от своего дяди, который предлагает ей посетить побережье.

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