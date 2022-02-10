Минск, , 23:10 — REGNUM «Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 101,5%», — сообщил 10 февраля Национальный статистический комитет Белоруссии.

Инфляция josep salvia i boté

Согласно данным официальной статистики, инфляция в январе нынешнего года по сравнению с январём 2021 года выросла на 10,4%. При этом продовольственные товары стали дороже на 12%, непродовольственные — на 9,3%, а услуги — на 9,1%.

Отметим, что независимые эксперты указывали на выход инфляции в 2021 году на двузначный показатель и манипуляции с исходными данными официальной статистики. По данным Белстата и Нацбанка Белоруссии, по итогам 2021 года рост потребительских цен составил чуть меньше установленного Александром Лукашенко показателя.

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