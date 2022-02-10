Лос-Анджелес, США, , 23:07 — REGNUM Барабанщик Чад Смит из альтернативной рок-группы Red Hot Chili Peppers рассказал о своем «невероятном» опыте встречи с Чарли Уоттсом, барабанщиком The Rolling Stones. Об Этом 10 февраля рассказал портал NME&

Группа Red Hot Chili Peppers NME

В беседе с NME барабанщик RHCP также признался в своем уважении к стойкости The Rolling Stones. «Они все еще работаю, все еще колесят», — сказал Смит. «Они — последние, кто все еще как-то движутся».

Смит рассказал о том, как он познакомился с Уоттсом, который скончался августе 2021 года в возрасте 80 лет, во время выступления в Rose Bowl в 1994 году. Он рассказал, как во время саундчека заметил Уоттса, стоявшего сбоку от его барабанного техника. «Это был август, и вот он в костюме стоит там в три часа дня на солнцепеке, смотрит и наблюдает за нашей саундчековой работой», — поделился барабанщик. «И я говорю: «Чертов Чарли Уоттс смотрит, как я играю. Невероятно!».

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