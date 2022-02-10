Москва, , 23:11 — REGNUM Украина рассматривается Турцией как чрезвычайно перспективный рынок сбыта турецких вооружений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог, автор телеграм-канала «Русский Ориенталист» Игорь Димитриев.

Турецкий БПЛА Bayraktar ВМС Украины Armyinform.com.ua

«Турки наверняка получат длительные контракты с Украиной, которые не ограничатся «Байрактарами», а пополнятся новыми разработками. Ведь, у Турции пошло в рост не только производство беспилотников, но и в целом турки активно работают над другими системами вооружений. И, видимо, Украина рассматривается ими как перспективный рынок. И поток турецкого оружия на Украину в ближайшее время будет только возрастать», — сказал эксперт.

Напомним, что 3 февраля в Киеве было заключено соглашение между Турцией и Украиной о строительстве на украинской территории завода по производству турецких беспилотников и создании учебного центра для подготовки украинских операторов для этих беспилотников.