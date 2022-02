Лондон, , 23:00 — REGNUM Британский музыкант Майлз Кейн намекнул, что группа The Last Shadow Puppets может вернуться в будущем. Об этом он признался в разговоре с порталом Music Week 9 февраля.

The Last Shadow Puppets на сцене NME

Кейн создал группу вместе с Алексом Тернером, фронтменом Arctic Monkeys, в 2008 году. Дуэтом они выпустили два альбома — The Age Of The Understatement 2008 года и Everything You've Come To Expect 2016 года.

В разговоре с Music Week Кейн сказал, что хотя у них нет планов воссоединиться в ближайшее время, он не исключает возможности выпуска еще одного альбома группы. Он сказал: «В ближайшее время мы ничего не будем делать, но я думаю, что было бы грубо не сделать трилогию».Ранее, в 2018 году Майлз говорил, что он «никогда не скажет никогда» в случае, когда дело дойдет до возвращения группы. «The Last Shadow Puppets были хороши, я получил огромное удовольствие от этого», — признается Кейн. «Вернуть их обратно? Кто знает, да! Никогда не говори никогда».

