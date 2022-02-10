Брюссель, , 23:08 — REGNUM Специальный представитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак обсудил 10 февраля в Брюсселе с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом ситуацию в регионе Западных Балкан и будущее диалога о «нормализации отношений» между Сербией и косовскими сепаратистами. Об этом Лайчак сообщил на своей странице в «Твиттере».

Мирослав Лайчак Hague.mfa.sk

"Я очень счастлив, что встретился сегодня с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом в Брюсселе. Мы обсудили диалог о «нормализации отношений» между Косово и Сербией и происходящее в регионе Западных Балкан. Я благодарен Испании за поддержку моей работы», — отметил Лайчак.

Напомним, что Испания является одной из пяти стран ЕС, которые не признали односторонне провозглашенную в 2008 году независимость Косово.