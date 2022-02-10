Бергамо, Италия, 10 февраля, 2022, 22:56 — ИА Регнум. 10 февраля «Аталанта» в матче четвертьфинала Кубка Италии сезона 2021/22 потерпела поражение от «Фиорентины». Основное время встречи завершилось со счетом 2:3.

Asroma.com «Рома» vs «Фиорентина» — 2:0

Первый мяч на девятой минуте встречи забил 26-летний форвард сборной Польши Кшиштоф Пентек — 0:1. Через 21 минуту Давид Дзаппакоста сравнял счет, замкнув передачу Ремо Фройлера — 1:1. В дебюте второй половины новичок клуба из Бергамо Жереми Бога впервые вывел хозяев вперед — 2:1. На экваторе тайма Кшиштоф Пентек оформил дубль — 2:2. В компенсированное время Никола Миленкович забил победный мяч «фиалок» — 2:3.

Единственную красную карточку на 79-й минуте встречи получил Лукас Мартинес. На матче работала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри.

Статистика матча («Аталанта"/ «Фиорентина»)

Удары 9/13

Удары в створ 2/7

Владение 49%/51%

Угловые ¾

Нарушения 11/9

Составы команд:

«Аталанта»: Муссо, Паломино (Копмейнерс, 37'), Джимсити, Демирал, Фройлер, де Рон, Малиновский (Мурьель, 74'), Хатебур, Дзаппакоста, Бога, Пашалич (Пессина, 74').

«Фиорентина»: Терраччано, Мартинес, Бираги, Одриосола, Жулио, Кастровилли (Бонавентура, 59'), Малех (Миленкович, 81'), Торрейра, Сапонара (Иконе, 74'), Гонсалес (Соттил, 60'), Пентек.