Вашингтон, 10 февраля, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Телеканал Shudder, специализирующийся на показе хоррор-шоу, продлил на четвёртый сезон сериал-антологию «Калейдоскоп ужасов» (Creepshow). Об этом 10 февраля сообщает портал Comicbook.

Ужас

Должность шоураннера (главного продюсера проекта) по-прежнему занимает Грегори Никотеро. Пока Shudder не назвал дату премьеры четвёртого сезона «Калейдоскопа ужасов», но, как отметило издание, продолжение сериала может выйти в 2022 году, перед празднованием Хуллоуина.

Напомним, Грегори Никотеро работал над созданием постапокалиптического сериала «Ходячие мертвецы». В основу «Калейдоскопа ужасов» (премьера шоу состоялась 26 сентября 2019 года.) легла оригинальная одноимённая картина, которую в 1982 году выпустили режиссёр Джордж Ромеро и писатель Стивен Кинг.