Лондон, , 22:53 — REGNUM Британский музыкант и автор песен Стинг (Гордон Томас Самнер) продал все свои авторские песни компании Universal Music Publishing Group в рамках сделки, стоимость которой, по слухам, превышает 250 миллионов долларов. Об этом 10 февраля рассказал портал NME.

Стинг NME

Соглашение охватывает все сольные песни Стинга, включая такие хиты, как Shape Of My Heart, Fields Of Gold и Englishman In New York. Условия сделки также распространяются на песни, написанные Стингом для группы The Police, такие как Roxanne, Every Breath You Take и Every Little Thing She Does Is Magic.

«Я очень рад, что Джоди [Герсон, председатель совета директоров и генеральный директор Universal Music Publishing Group] и ее команда курируют и управляют каталогом моих песен», — сказал Стинг.

«Для меня очень важно, чтобы у моего творческого наследия был дом, где его ценят и уважают — не только для того, чтобы по-новому общаться с давними поклонниками, но и для того, чтобы познакомить с моими песнями новых слушателей, музыкантов и поколения», — добавил основатель The Police.

