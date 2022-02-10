Москва, , 22:44 — REGNUM 10 февраля московское «Динамо» в рамках товарищеской встречи одержало минимальную победу над «Сочи» со счетом 2:1. Об этом сообщил корреспондент

Фёдор Смолов Кирилл Венедиктов

Забитыми мячами в составе «Динамо» отметились Георги Сулаквелидзе (11') и Федор Смолов (48'). Единственный мяч «Сочи» забил 19-летний российский центральный полузащитник Егор Пруцев на 87-й минуте встречи.

Составы команд:

«Динамо»: Лещук, Варела, Ордец, Осокин, Скопинцев, Моро, Щиманьский, Захарян, Сулаквелидзе, Грулев, Смолов.

«Сочи»: Адамов, Родриго, Юрганов, Прохин, Терехов, Цаллагов, Нобоа, Заика, Ангбан, Жоазиньо, Бурмистров.

26 февраля «Динамо» в первом официальном матче в 2022-м году сыграет с «Химками». Матч 19-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги пройдет в Химках на стадионе «Арена Химки».