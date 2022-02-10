Москва, , 22:40 — REGNUM Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на ближайшие дни из-за гололедицы. Об этом сообщается 10 февраля на сайте Гидрометцентра России.

Гололедица Дарья Драй © ИА REGNUM

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Как уточняется, предупреждение будет действовать на период до 22:00 субботы, 12 февраля.

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