Москва, 10 февраля, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на ближайшие дни из-за гололедицы. Об этом сообщается 10 февраля на сайте Гидрометцентра России.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололедица

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Как уточняется, предупреждение будет действовать на период до 22:00 субботы, 12 февраля.