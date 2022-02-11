11 февраля 2022 | Время чтения 12 мин

Александр Лукашенко добился от России многомиллиардной помощи взамен на обещание ускорить экономическую интеграцию. Получив «деньги взамен на поцелуи», он не может обеспечить грамотное пропагандистское сопровождение успеха – персонального и союзной Белоруссии.

Сергей Артёменко, , 07:20 — REGNUM Подписанный в ноябре 2021 года декрет Высшего Госсовета Союзного государства предполагает оказание Россией огромной финансовой помощи Белоруссии. Согласно документу, деньги российских налогоплательщиков пойдут на решение проблем «совершенствования системы государственных финансов для поддержки макроэкономической и бюджетной сбалансированности, рефинансирования государственного долга и поддержания международных резервов» официального Минска.

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

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Публикация «союзных программ» (доработанных к 4 ноября «дорожных карт») вызвала небольшой резонанс. О содержании документов стало известно ещё в прошлом году благодаря правительству РФ, представившему общественности обзор содержания пресловутого интеграционного пакета.

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Однако тексты 28 программ стали доступны только в феврале нынешнего года из-за «слива» в оппозиционное издание, признанное в Белоруссии «экстремистским». Естественно, обладатели «эксклюзива» приложили немало усилий, чтобы представить его как некую сенсацию.

На днях оппозиционные СМИ сообщили общественности, что декрет ВГС №6 от 4 ноября 2021 года, скреплённый подписями Владимира Путина и Александра Лукашенко, содержит несколько основных направлений по реализации положений договора о создании Союзного государства на период 2021—2023 годов. Таковыми направлениями стали: проведение единой структурной макроэкономической политики и создание общего финансового рынка; создание единого экономического пространства и обеспечение равных условий хозяйствования; гармонизация налогового и таможенного законодательства; проведение единой налоговой политики, а также единой торговой и таможенно-тарифной политики в отношении третьих стран, международных организаций и объединений; формирование и исполнение бюджета Союзного государства (подразумевает адаптацию бюджетного процесса Союзного государства к текущим задачам развития интеграционных отношений); проведение согласованной политики в области охраны труда, социальной защиты населения, пенсионного обеспечения; унификация гражданского законодательства и определение основ создания собственности Союзного государства; обеспечение реализации положений договора о создании Союзного государства и наращивание двустороннего сотрудничества.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

При ознакомлении как самими программами, так и с декретом, возник только один вопрос: стоило ли устраивать интригу на пустом месте? Ведь кроме ущерба от инсинуаций такая практика ничего хорошего не принесла. Ничего нового после изложения сути пакета интеграционных документов российским правительством в 2021 году интересующиеся вопросом не узнали.

Прозападная оппозиция отреагировала на «сенсацию» тривиально — усмотрела в гармонизации законодательств Белоруссии и России «сдачу суверенитета», «потерю независимости» и тому подобное. Особенно постарались в наведении тени на плетень комментаторы из окружения экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Российские либералы им подыгрывали в меру сил.

Эксперты проявили больше сдержанности в оценках как декрета, так и пресловутых программ. По большому счёту, за в очередной раз задекларированным намерением обеспечить реализацию положений подписанного ещё Борисом Ельциным 8 декабря 1999 года договора о создании Союзного государства в части наращивания двустороннего сотрудничества ничего нового не обнаружилось. Учитывая имеющуюся практику реализации договора, частью которой стали многочисленные «торговые войны» и информационные истерии, очередная декларация некоторыми может восприниматься как форма бюрократической издёвки.

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Как ни пытались противники союзного строительства приравнять гармонизацию законодательств к смене белорусских законов и прочей «нормативки» на российские — ничего путного из этого не получилось. Поэтому и изложение такой позиции происходило преимущественно не в аналитических публикациях, а эмоционально — в аудиовизуальном формате с надуванием щёк, многозначительным движением бровей, интонационными акцентами и подобными намёками. Для этого у прозападной оппозиции сохранилась хорошая медийная платформа в Польше, а в Белоруссии — протестная аудитория.

Протест в Белоруссии Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Критики пакета интеграционных документов со стороны прозападной оппозиции представлены весьма пёстрой командой, где один и тот же человек может позиционироваться журналистом, экспертом, блогером, аналитиком и так далее — в зависимости от нужд заказчика. Вполне нормальным считается, когда гуманитарий позиционируется «военным экспертом», физик — «экономистом» и так далее. Причём по профильному образованию большинство из них не проработало и дня.

Иногда такие комментаторы объединяются в рамках общих проектов, предполагающих выступления в СМИ как часть практического выхода, что важно при оформлении отчёта грантодателю. В свою очередь привлекающие их медиа, финансируемые из тех же источников (иногда — через «прокладочные» структуры), заинтересованы в такой «экспертизе». Качество никого не интересует.

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С концептуальными подходами критиков союзной интеграции далеко не всё однозначно. С одной стороны, им требуется убедительно представить пакет интеграционных документов как несущий однозначный ущерб Белоруссии, предполагающий условия и механизмы «сдачи суверенитета», «слива независимости» и прочих эфемерных вещей. С калькуляцией у многостаночников пропагандистского фронта всё стабильно плохо, потому что под идеологизированный тезис зачастую попросту невозможно подобрать более-менее серьёзное обоснование.

С другой стороны, белорусским националистам на польском «подсосе» (не случайно их символику называют «полторы Польши») надо представить пакет интеграционных документов как вредящий России — донору и локомотиву союзной интеграции. Смысл в том, чтобы настроить российское общественное мнение против объединения с Белоруссией. Задача-минимум — хотя бы экономического объединения. Многие из них открыто заявляют: официальный Минск не должен получить от России никакой поддержки — ни экономической, ни политической, ни военной, ни прочей.

Второй подход требует соответствующей репутации и известной степени деликатности, дистанцирования от махровых русофобов. Поэтому исполнителей таких ролей в среде белорусской политэмиграции можно пересчитать по пальцам одной руки. Теперь уже очевидно, что таких людей нет ни в «офисе Тихановской», ни в ещё более карикатурном «народном антикризисном управлении» Павла Латушко.

Павел Латушко Serge Serebro

Первый подход белорусской националистической прозападной фронды активно использует багаж своих украинских «побратимов». В их монохромной картине мира всё чётко и ясно: Лукашенко — абсолютное зло, Россия — тоже абсолютное зло, «вековечный враг» и спонсор Лукашенко. Друг моего врага — мой враг. Запад даёт деньги на борьбу с врагами и поэтому врагом быть не может. Аксиомы тоже типичные для лимитрофной периферии: белорусы — не русские, Белоруссия — не Россия, «золотой век» был в «домосковский» период.

Второй подход гораздо ближе к классическому либерализму, более гибок. Лукашенко — абсолютное зло. Однако Россия может стать хорошим партнёром «Беларуси будущего», если откажется от поддержки Лукашенко. Она даже станет другом, если поможет его свергнуть и привести к власти прозападное правительство, которое немедленно разрушит союзный проект и переведёт всё на «конструктивную» — предельно меркантильную платформу двусторонних отношений без всякого «союзничества», «братства» и тому подобного. Белоруссию уводят туда же, куда и прочих участников программы Евросоюза «Восточное партнёрство». Москве предлагают довольствоваться большой благодарностью и экономией на спонсировании «последнего диктатора Европы».

О новых расходах России в случае переформатирования союзнических отношений в добрососедские пока речи не идёт. Сторонники обоих подходов предпочитают не акцентировать внимание на таковых — оборонных, транзитных и прочих. Однако именно этот фактор является одним из ключевых в понимании причин, по которым Кремль до сих пор не отказался от идеи протектората, поддерживая номинальную союзницу даже в период её «многовекторных» загулов.

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В этом контексте понятно, почему Москва поможет Минску осуществить платежи по внешнему госдолгу, которые в 2022 году составят $3,7 млрд. Из этой суммы почти $2,5 млрд будет направлено на погашение, в том числе $1,2 млрд — России.

В следующем году внешние кредиторы получат от Белоруссии почти $4 млрд, и российский интерес в недопущении дефолта просматривается легко. Такая угроза есть, потому что ЗВР Белоруссии сейчас меньше рекомендованного МВФ объёма трёхмесячного импорта товаров и услуг. В случае Белоруссии международные резервные активы должны составлять $11 млрд, причём в высоколиквидных ресурсах, а не монетарном золоте, ювелирных изделиях или драгоценных камнях. Москва делает всё для того, чтобы спасти «белорусскую модель» от краха.

Долг Wikipedia.org

Прозападная оппозиция много говорит о некоем аналоге «плане Маршалла» для Белоруссии. Идея была озвучена на пике протестов 2020 года и обусловлена свержением «режима Лукашенко». Считается, что основными кредиторами нового руководства Белоруссии станет Евросоюз. Для солидности намерений упоминается о «согласованности» этой идеи с правительствами «Вышеградской четвёрки» (Польша, Венгрия, Словакия и Чехия). В разных источниках фигурируют разные суммы, которые якобы могут быть направлены на структурные реформы и прочие преобразования «луканомики».

В среде профессиональных белорусских «змагаров» принято считать, что денег будет много, придут они быстро и потрачены будут максимально эффективно. В итоге белорусская экономика избавится от технологически отсталого и выполняющего функцию собеса промышленного госсектора, расцветёт малый и средний бизнес в пресловутом секторе услуг, произойдёт много чего прочего хорошего. Среди позитивных эффектов называется сокращение экономической и прочей зависимости от России.

Однако у белорусов имеется наглядный пример реализации такой теории на украинской практике. Столь же прекрасные воздушные замки активисты госпереворота представляли стоявшим на киевском «майдане» за «европейский выбор». Последствия известны, в том числе коррупционные. Нет ни малейших оснований считать, что в белорусском случае произойдёт что-то принципиально иное.

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Союзное объединение России и Белоруссии несёт очевидные выгоды. Однако огромный аппарат белорусского госагитпропа не в состоянии рассказать о них своевременно и доступно пониманию широких масс населения.

Показательно, с каким запозданием, лишь 7 февраля с разъяснением сущности одной из союзных программ — по сближению макроэкономической политики — выступил замминистра экономики Дмитрий Ярошевич. В изложении министерской пресс-службы ключевой фрагмент выглядел так: «Как подчеркнул заместитель руководителя министерства, Союзная программа состоит из 4 блоков. Основной из них — внедрение единых подходов к системе стратегического планирования и синхронизация его этапов и процессов. Это, в свою очередь, потребует универсального подхода к ф ормированию статистической информации, предусматривающего сближение методологии и системы нормативно-справочной информации на основе международных стандартов. Гармонизация систем несостоятельности и банкротства увеличит приоритет залоговых кредиторов, упростит процедуры и привлечет в антикризисное управление профессиональные компании. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства будет заключаться в сближении субъектного состава МСП, регуляторных механизмов, обеспечении возможности заключения специальных инвестиционных контрактов и др.».

Комментарий чиновника был опубликован на министерском сайте — малопосещаемом, мягко говоря. Кто-то отчитался за «информирование населения» и «разъяснительную работу». Массовый обыватель этого даже не заметил — в отличие от десятков видеороликов на популярных сервисах и сотен текстовых публикаций с дискредитацией Союзного государства России и Белоруссии в целом и его рабочих документов в частности.

За весь период разработки пресловутых «дорожных карт», переформатированных и переименованных в «союзные программы», ни одно государственное СМИ Белоруссии не посчитало необходимым снизойти до простых граждан с разъяснениями очень важных вопросов. Тема союзной интеграции фактически отдана на откуп её противникам.

Главное идеологическое управление администрации президента Белоруссии не видит приоритетов и не способно организовать эффективную поддержку союзного строительства. Ничего удивительного, учитывая компетенции этих чиновников и отсутствие идеологии.

Министерство информации Белоруссии занято политическими репрессиями, удушением свободы слова, блокировкой доступа белорусов к СМИ и чем угодно, но не содействием реализации конституционных прав граждан на своевременное получение достоверной и полной информации о происходящем, в том числе и в части союзного строительства. Тоже избыточная структура, открыто враждебная социуму, хотя могла бы быть полезной.

Свобода слова Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Белтелерадиокомпания» и другие государственные СМИ Белоруссии предпочитают развлекать граждан, оскорблять их, дезинформировать, создавать культ личности несменяемого с 1994 года правителя, но не разъяснять жизненную необходимость союзного соработничества. Причём это жизненная необходимость и для постсоветской республики в целом, и для каждого пропагандиста, который после неизбежных люстраций в лучшем случае станет фрилансером или торговцем узбекскими трусами в подземном переходе.

Нетрудно представить, что произошло бы в информационном пространстве при решимости официального Минска на самом деле исполнить союзный договор, подписанный Лукашенко и Ельциным в конце прошлого века. Документ распространяется не только на избранные аспекты экономической интеграции, но и на гуманитарную и другие сферы объединительного процесса. Ведь даже вымученных 28 союзных программ не удаётся выгодно позиционировать.

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Россия оказывает очень большую всестороннюю помощь официальному Минску. Однако она не стремится инкорпорировать Белоруссию — к огорчению одних и радости других. Москва считает, что Минск должен сам решать свои проблемы, помогает ему в этом финансово, организационно, прикрывает «ядерным зонтиком», поддерживает голосованием в международных организациях и даже принимает флешки с вершиной достижений колхозных политтехнологов — феерическими переговорами «Ника и Майка».

От подвизавшихся строить «сильную и процветающую» самостоятельную постсоветскую республику требуется понимать российские национальные интересы, решать свои проблемы и не создавать новые, в том числе общие. Такой подход не является эксклюзивным для официального Минска. Москва его демонстрирует не только на постсоветском пространстве. Про этом она не всегда встречает понимание, не говоря уж об искренней и осознанной готовности к взаимовыгодному большему.

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