Белград, 10 февраля, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Министр финансов Сербии Синиша Мали подал в суд иск против Университета в Белграде из-за решения ВУЗа провозгласить его докторскую диссертацию плагиатом и отнять у него научное звание. Об этом 10 февраля сообщили сербские СМИ.

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Представители суда подтвердили журналистам, что исковое заявление принято и будет рассмотрено «в разумный срок».

Напомним, что в декабре 2021 года Сенат Университета в Белграде отнял у Синиши Мали звание доктора наук. До этого Комитет по профессиональной этике Белградского университета провел повторный анализ докторской диссертации Мали и принял решение не признавать докторскую степень министра из-за плагиата.