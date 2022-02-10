Москва, 10 февраля, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Турция традиционно использует личные отношения между лидерами государств для достижения необходимых ей целей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил политолог, автор телеграм-канала «Русский Ориенталист» Игорь Димитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«Это очень старая традиция турецкой дипломатии. Они под прикрытием личных отношений решают необходимые им задачи. Так, личные отношения с византийским императором не мешали им вести постоянную террористическую войну на границе и отжимать территории у Византии, делая вид при этом, что они этот процесс как бы не контролируют. Поэтому двойственность политики Турции, в частности, в отношении украинско-российского конфликта — это дипломатическая традиция. Свой интерес турки чётко осознают. Они осторожно, не особо нарываясь на серьёзные проблемы, продавливают свои интересы. С одной стороны, турки довольно жёстко высказывались по поводу территориальной целостности Украины и защиты её независимости от России, а с другой стороны, старались сглаживать отношения с Россией какими-то потенциальными встречами. Поэтому они от России получают то, что им необходимо, не обваливая одномоментно весь товарооборот с ней и одновременно за счёт поддержки врагов России получают доступ к другим рынкам», — сказал эксперт.