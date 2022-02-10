Лос-Анджелес, США, 10 февраля 2022, 22:29 — REGNUM Юэн Макгрегор рассказал о впечатлениях от съёмок сериала Lucasfilm про Оби-Вана Кеноби, на которых он воссоединился с Хейденом Кристенсеном. Об этом 10 февраля сообщает портал Screen Rant.

Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США
Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США

В очередном интервью актёр похвалил режиссёра Дебору Чоу, которая, как он отметил, знает вселенную «Звездных войн» лучше него самого. «Мы просто отлично провели время», — сказал Макгрегор. «Я думаю, ни для кого не секрет, что Хейден Кристенсен возвращается, и мы снова должны играть сцены вместе в образах Оби-Вана Кеноби и Энакина Скайуокера», — напомнил, Макгрегор. «Было просто фантастически снова работать с ним», — отметил он.

Напомним, Хейден Кристенсен исполнил роль Энакина Скайуокера (Дарта Вейдера) в фильмах «Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов» и «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов». Он также озвучил этого персонажа в последнем сезоне мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов». Ожидается, что сериал про приключения Оби-Вана Кеноби с Макгрегором и Кристенсеном выйдет в 2022 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Появились подробности о сериале про Асоку Тано по «Звёздным войнам»