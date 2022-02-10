Лос-Анджелес, США, 10 февраля, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Юэн Макгрегор рассказал о впечатлениях от съёмок сериала Lucasfilm про Оби-Вана Кеноби, на которых он воссоединился с Хейденом Кристенсеном. Об этом 10 февраля сообщает портал Screen Rant.

Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США

В очередном интервью актёр похвалил режиссёра Дебору Чоу, которая, как он отметил, знает вселенную «Звездных войн» лучше него самого. «Мы просто отлично провели время», — сказал Макгрегор. «Я думаю, ни для кого не секрет, что Хейден Кристенсен возвращается, и мы снова должны играть сцены вместе в образах Оби-Вана Кеноби и Энакина Скайуокера», — напомнил, Макгрегор. «Было просто фантастически снова работать с ним», — отметил он.

Напомним, Хейден Кристенсен исполнил роль Энакина Скайуокера (Дарта Вейдера) в фильмах «Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов» и «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов». Он также озвучил этого персонажа в последнем сезоне мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов». Ожидается, что сериал про приключения Оби-Вана Кеноби с Макгрегором и Кристенсеном выйдет в 2022 году.