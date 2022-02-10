Москва, , 22:28 — REGNUM Безудержный «завоз» мигрантов в Россию (а это похоже именно на завоз) — это потенциал для социальных конфликтов. Эффективной государственной стратегии нет, заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.

«Лоббирование застройщиками новых волн мигрантов — это крайне непопулярная тема. В Калужской области обострение мигрантского вопроса уже вынудило губернатора Шапшу поменять свое позиционирование по этому вопросу.

Крупный бизнес получает сверхприбыли, а общество нагрузку в виде мигрантов, многие из которых не готовы социализироваться в российском обществе и смотрят на него как на способ заработка.

При этом мигранты проявляют диаспоральное единство, что в условия атомизированного российского общества — латентная угроза для коренных россиян. Думается, безудержный завоз мигрантов в страну (а это похоже именно на завоз) — это потенциал для социальных конфликтов.

Дмитрий Михайличенко Десять — пятнадцать лет назад говорилось об эффективных стратегиях адаптации мигрантов, но эффективной государственной стратегии нет. Иначе бы не вывешивали на узбекском и таджикском языках таблички в московском метро. Более того, с учетом количества мигрантов в московском такси скажу: безопасность на дорогах столицы зависит от того, как учат вождению в Самарканде и Бухаре».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всё чаще звучат заявления о необходимости привлечь в Россию иностранных рабочих в связи с дефицитом кадров в строительной отрасли. При этом связанных с мигрантами резонансных происшествий становится больше. Указом президента Владимира Путина создана межведомственная комиссия Совбеза России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Комиссию возглавит заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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