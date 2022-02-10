Лиссабон, , 22:25 — REGNUM 10 февраля санкт-петербургский «Зенит» в матче второго тура Кубка Атлантики обыграл датский «Копенгаген» в серии пенальти со счетом 3:2. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Логотип «Зенита»

В следующем товарищеском матче команда Сергея Семака сыграет с «Брондбю». Игра пройдет завтра, 11 февраля, и начнется в 16:00 по московскому времени.

Через неделю «Зенит» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграет с испанским «Бетисом». Ответная встреча пройдет 24 февраля в Испании на стадионе «Бенито Вильямарин».

После восемнадцати сыгранных туров Тинькофф Российской Премьер-лиги «Зенит», одержав одиннадцать побед и набрав 38 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.