Лондон, , 22:15 — REGNUM Поправки к закону о санкциях в отношении России, расширяющие диапазон вводимых ограничений, приняты 10 февраля парламентом Британии. Формально они вступили в силу, но предполагается, что ограничительные меры будут вводиться в отношении новых лиц, если произойдёт «агрессия» в отношении Украины.

В парламенте Великобритании ©UK Parliament. Jessica Taylor. Stephen Pike

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Изменения внесены в британский закон о санкциях и противодействии отмыванию денег от 2018 года. По нему санкции британцы вводили против тех, кто якобы непосредственно участвовал в «дестабилизации» ситуации на Украине. По новому закону участниками может быть признано большее число лиц.

Санкции будут распространяться на стратегические сектора российской экономики, включая химическую промышленность, энергетику, финансы, цифровые технологии. Санкциями британцы намерены оказывать давление на Россию — якобы чтобы добиться «дэскалации» на Украине.

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