Нижний Новгород, , 22:13 — REGNUM Проблему трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья нужно решать комплексно. «Необходимо выстраивать отношения трудовых мигрантов с государственными структурами и адаптировать иностранцев к новой для них среде», — отметил нижегородский политический аналитик Дмитрий Скворцов, комментируя ИА REGNUM убийство в подмосковной Истре, в котором могут быть виноваты иностранные мигранты.

Мигрант

По мнению эксперта, «на проблему решения декриминализации иностранцев, находящихся в трудовой миграции в России есть две точки зрения. Первая — тактическая. То есть какие меры нужно предпринимать сейчас, чтобы предотвратить инциденты, вроде последнего убийства в Подмосковье. Вторая — стратегическая. Она охватывает вопросы выстраивания отношений трудовых мигрантов с государственными структурами и адаптации иностранцев к новой для них среде».

По словам Скворцова, «ковидный год показал, что без трудовых ресурсов из сопредельных республик российская экономика развивается труднее и тяжелее. Но при этом мы должны учитывать пример Европы и США, а также, безусловно, опираться на свой собственный опыт, накопившийся за годы сотрудничества со странами-партнерами».

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Эксперт подчеркнул, что в стратегическом плане «очень важно переводить взаимоотношения с трудовыми мигрантами из «серой зоны» в «белую».

»Это означает содействие в легализации трудоустройства, обеспечение социальной защитой, предоставление медицинской страховки, обучения и так далее. Необходимо предпринять меры, чтобы люди не оставались наедине со своими проблемами. Параллельно повышать эффективность работы со странами откуда прибывают трудовые мигранты — открывать языковые курсы, обучать людей основам административного права. То есть знакомить мигрантов с механизмами и алгоритмами работы российской системы — куда они могут обратиться в случае возникновения спорных ситуаций».

По словам политического аналитика, «в тактическом плане нужно работать в направлении оказания помощи иностранцам, которые находятся на территории России. Ситуация бывают всякие — человек может остаться без работы или, ему могут на выплатить зарплату, особенно если он устраивался на работу неофициально. Куда этот человек пойдет? Оказавшись в безвыходной ситуации он вполне может пойти на нарушение закона».

Дмитрий Скворцоврассказал, что сам сталкивался с такими случаями.

«В 2009 году на улице у меня попросили телефон, чтобы позвонить. Потом стукнули по голове металлической трубой. Я отбился от нападавших, но ситуацию запомнил. Я убежден, что в целом, на нарушения закона трудовых мигрантов толкает на склонность к преступлениям, а обстоятельства. Эти обстоятельства нужно минимизировать. Для трудовых мигрантов нужно создавать инфраструктуру по защите, обеспечению условий труда и выводу их из тени», — резюмировал Дмитрий Скворцов.Читайте также: Член совета при МВД: мигранты совершили 2% от всех преступлений в России