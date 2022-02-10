Лос-Анджелес, США, , 22:07 — REGNUM Роберт Паттинсон рассказал, как он чуть было не потерял роль Эдварда Каллена во время съёмок первого фильма серии «Сумерки» из-за за разногласий с продюсерами. Об этом 10 февраля сообщает портал Screen Rant.

Роберт Паттинсон Eva Rinaldi

Актёр пояснил, что в тот момент ему был 21 год и он хотел подойти к роли максимально артистично. «У нас было это странное напряжение, когда студия немного боялась сделать вещи слишком «эмо» и все такое, а я думал, что существует единственный способ это сыграть», — рассказал Паттинсон.

Он признался, что сегодня ему кажется «нелепым» то, что тогда он был «просто в ярости» из-за того, что продюсеры не разделяли его видение и настаивали на ином подходе. В день, когда снимали сцену, в которой Эдвард знакомит Беллу со своей семьёй, на съёмочную площадку неожиданно нанесли визит агент и менеджер Паттинсона. Во время перерыва на обед они дали понять актёру, что если он будет упорствовать, то «к концу дня» его уволят.

Напомним, премьера фильма «Сумерки» на основе одноимённого романа писательницы Стефани Майер состоялась 20 ноября 2008 года. При бюджете $37 млн фильм собрал только в США 192,8 млн, а в мировом прокате — $393,6 млн, что сделало Роберта Паттинсона звездой мирового масштаба.

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