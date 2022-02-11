11 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Погожев, , 15:02 — REGNUM 10 февраля в Ставропольском крае началась дезинфекция общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного образования, помещений отрасли культуры и спорта. Решение было принято на заседании оперштаба по реализации первоочередных мер по противодействию коронавирусной инфекции.

Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении Александр Погожев © ИА REGNUM

«Кроме этого, во всех 74 детских садах выполнить обеззараживание в выходные дни — 12−13 февраля и 19−20 февраля. На каждом объекте нам нужно по два дня — первый день обработка всех контактных поверхностей дезинфицирующими средствами, второй — тотальная влажная уборка», — поручил социальному блоку мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

МБОУ СОШ № 22 г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

В школах считают профилактические мероприятия крайне необходимыми, это связано с ростом заболеваемости коронавирусом как среди учителей, так и среди детей. Для руководителей учреждений очень важно обеспечить безопасность в образовательном пространстве для всех участников обучающих процессов.

Людмила Ивановна Ефременко, директор МБОУ СОШ №22, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Измерение температуры на входе в школу Александр Погожев © ИА REGNUM

«За последние дни рост заболеваемости налицо. В этот период дети заболевают и уходят на больничный на две-три недели. Наша задача — помочь ребенку наверстать упущенное, освоить программный материал и дать им почувствовать, что в этом мире есть стабильность. Сейчас каникулы, и пока никого в школе нет, есть возможность провести профилактическую дезинфекцию в помещениях против распространения коронавирусной инфекции. Обрабатываются буквально все помещения школы», — говорит Людмила Ефременко, директор МБОУ СОШ №22, г. Ставрополя.

Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении Александр Погожев © ИА REGNUM

Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении Александр Погожев © ИА REGNUM

Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении Александр Погожев © ИА REGNUM Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении Александр Погожев © ИА REGNUM

Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении Александр Погожев © ИА REGNUM

Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении Александр Погожев © ИА REGNUM

Дезинфекция в школе г. Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Дезинфекция в школе г. Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM Дезинфекция в школе г. Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении Александр Погожев © ИА REGNUM

Дезинфекция в общеобразовательной школе Александр Погожев © ИА REGNUM

Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении Александр Погожев © ИА REGNUM Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении Александр Погожев © ИА REGNUM

Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении Александр Погожев © ИА REGNUM

Дезинфекция учебного класса в общеобразовательной школе Александр Погожев © ИА REGNUM

Дезинфекция учебного класса в общеобразовательной школе Александр Погожев © ИА REGNUM

Дезинфекция учебного класса в общеобразовательной школе Александр Погожев © ИА REGNUM

Дезинфекция в школе г. Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM Дезинфекция в школе г. Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Дезинфекция в общеобразовательной школе Александр Погожев © ИА REGNUM

Дезинфекция гимнастического зала в образовательном учреждении Александр Погожев © ИА REGNUM

Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении Александр Погожев © ИА REGNUM

Дезинфекция в общеобразовательной школе Александр Погожев © ИА REGNUM

Всего в Ставрополе планируют дезинфицировать более 150 социальных объектов.

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