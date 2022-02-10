Улан-Батор, 10 февраля, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Представители Газпромбанка 10 февраля предложили создать в столице Монголии совместное предприятие, чтобы обеспечить «подачу экологически чистого сжиженного природного газа в крупные автобусы и автомобили городского транспорта Улан-Батора». Идея была озвчена на встрече с председателем Собрания гражданских представителей столицы Монголии Жанцангийном Батбаясгаланом.

Krish Dulal Сжиженный газ

В ходе встречи руководство Газпромбанка выразило заинтересованность в создании совместного предприятия.

«Планируется увеличить подачу экологически чистого сжиженного природного газа в крупные автобусы и автомобили городского транспорта Улан-Батора, построить заводы по сжижению природного газа в Иркутске и других городах. Для начала взаимовыгодного сотрудничества нужны реальная поддержка, понимание и переговоры со стороны руководства города. Мы хотим, чтобы правительство оказало политическую поддержку для внедрения газа в потребление горючего жителей столицы», — заявил директор департамента нефтегазовых проектов Газпромбанка, гендиректор АО «Криогаз» Владимир Смелов.

Председатель собрания гражданских представителей столицы Монголии Жанцангийн Баясгалан поддержал идею газификации и заявил, что руководство рассчитывает на сотрудничество с российской стороной по этому вопросу. Также отметил важность поддержки потребления природного газа и увеличения автобусов для уменьшения вреда окружающей среде.